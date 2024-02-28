Adana'da otomobilde ruhsatsız 4 tabanca ele geçirildi
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde ruhsatsız 4 tabanca ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde ruhsatsız 4 tabanca ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yumurtalık ilçesinde bir kişinin yasa dışı silah ticareti yaptığı yönünde bilgi aldı.
Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, şüphelinin kullandığı aracı takibe alıp durdurdu.
Araçta yapılan aramada ruhsatsız 4 tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda mermi bulundu.
Ele geçirilen silahlarla ilgili gözaltına alınan sürücünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.