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        Adana'da tartıştığı kızını bıçakla öldüren baba tutuklandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, sokakta tartıştığı kızını bıçakla öldüren baba tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 10:01 Güncelleme: 28.02.2024 - 10:01
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        Adana'da tartıştığı kızını bıçakla öldüren baba tutuklandı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, sokakta tartıştığı kızını bıçakla öldüren baba tutuklandı.

        Anadolu Mahallesi'nde 26 Şubat'ta uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle tartıştığı kızı Dilan Özdemir'i (19) bıçakla öldüren ve polis ekiplerinin çalışmasıyla olay yerinin yakınındaki bir sokakta yakalanan Turhan Özdemir'in (54) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Özdemir'in ifadesinde, kızının uyuşturucu kullandığını, bıraktırmak için çok çaba harcadığını ve bir anlık öfkeyle cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Mahallesi'nde 26 Şubat'ta uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle tartıştığı kızı Dilan Özdemir'i sokakta bıçakla ağır yaralayan Turhan Özdemir kaçmış, polis ekiplerince olay yerinin yakınındaki bir sokakta yakalanmıştı. Ağır yaralanan Dilan Özdemir kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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