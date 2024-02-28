Adana'da tartıştığı kızını bıçakla öldüren baba tutuklandı

Özdemir'in ifadesinde, kızının uyuşturucu kullandığını, bıraktırmak için çok çaba harcadığını ve bir anlık öfkeyle cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

Anadolu Mahallesi'nde 26 Şubat'ta uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle tartıştığı kızı Dilan Özdemir'i (19) bıçakla öldüren ve polis ekiplerinin çalışmasıyla olay yerinin yakınındaki bir sokakta yakalanan Turhan Özdemir'in (54) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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