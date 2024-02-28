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        Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kocaispir'den Adana Ticaret Borsasına ziyaret

        Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir, Adana Ticaret Borsasını (ATB) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 15:27 Güncelleme: 28.02.2024 - 15:31
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        Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kocaispir'den Adana Ticaret Borsasına ziyaret
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        Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir, Adana Ticaret Borsasını (ATB) ziyaret etti.

        Kocaispir, ziyarette ATB Başkanı Şahin Bilgiç, yönetim kurulu üyeleri ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

        Burada konuşan Kocaispir, Adana'yı kalkınma, üretim ve istihdamın "lokomotif şehri" yapmak istediklerini belirtti.

        Kocaispir, proje ve hizmetlerle kenti değiştirmeye kararlı olduklarını ifade ederek, "Eser ve hizmet siyasetiyle Adana'mıza kaybettiği yılları geri vereceğiz. Şehrimizin sorunlarının çözüldüğü, herkesin ve Adana'nın kazandığı bir dönemi hep birlikte yaşayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Bilgiç de ziyaretinden dolayı Kocaispir'e teşekkür etti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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