Prof. Dr. Atıl: Dental rahatsızlık kalbinizi etkiler MERSİN Üniversitesi (MEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fethi Atıl, "Dental sağlık sistemik birçok etkiye sahiptir. Ağızda sürekli enfeksiyona yol açan durumlar söz konusu olabilir. Bu enfeksiyon bütün vücuda etki eder. Kalbinizin yanı sıra karaciğerinizi, böbreğinizi hatta beyninizi bile etkileyen sorunlara yol açabilir" dedi.Mersin Üniversitesi bünyesinde açılan ve 2016 yılında hasta kabulüne başlayan Diş Hekimliği Hastanesi günlük 250 hastaya hizmet veriyor. Sağlık güvencesi olan hastalar birçok hizmetten 'ücretsiz' olarak yararlanırken, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan hastalar da birinci sınıf hizmeti, uygun olan ücretler karşılığında alabiliyor. Fakülte dekanı Prof. Dr. Fethi Atıl, diş sağlığının önemine değindi. Dental sağlığın sistemik birçok etkiye sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Atıl, hayatı tehlikeye sokacak durumların oluşabileceğini söyledi. Prof. Dr. Fethi Atıl, "Eğer kapınızdaki paspas kirli ise evinize giren herkes o kiri içeriye taşıyacaktır. Dental sağlık birçok anlamda sistemik birçok etkiye sahiptir. Ağzınız ne kadar temiz olursa vücudunuz da o kadar temiz olacaktır. Ağız bölgesi hem beslenme hem de sosyalleşme açısından çok önemli bir bölgedir. Ağzınızı ne kadar temiz tutarsanız psikolojik ve sistemik olarak rahat edersiniz. Dişteki rahatsızlık kardiyovasküler hastalıkları da etkiliyor. Kanser tedavisi görecekseniz, hamilelik düşünüyorsanız hatta yurt dışına gidecekseniz mutlaka diş hekimine görünün deriz. Fokal odak dediğimiz bir olay vardır. Ağızda sürekli enfeksiyona yol açan durumlar söz konusu olabilir. Bu enfeksiyon bütün vücudu etki eder. Kalbinizin yanı sıra karaciğerinizi, böbreğinizi hatta beyninizi bile etkileyen sorunlara yol açabilir. Hayatı tehlikeye sokacak durumlar olabilir. Bu yüzden herkes 6 ayda bir mutlaka diş hekimine görünmelidir" dedi.Gelişen yöntemler ve bilgilendirme ile diş çekim sayısında azalma olduğunu belirten Prof. Dr. Fethi Atıl, "Artık diş çekim sayısında azalma var. Çünkü gerek tedavi bölümlerimiz gerek kanal tedavisi bölümlerimiz, yaptığımız bilgilendirmelerle bu sayı azaldı. Çekilmesi gerekiyor denilen dişleri bile kurtarıp uzun yıllar kullandıklarını görebiliyoruz. Türk halkı artık daha az diş çektiriyor" diye konuştu.'TEDAVİLERDE BAŞARI ORANI ARTIYOR'Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar ise şunları söyledi:"Fakültemiz ağız ve diş sağlığı alanında üstlendiği görevleri nitelikli bir şekilde yapabilmesi için gerekli bilgi ve beceriye sahip, bu bilgi ve becerileri kullanırken etik değerleri de göz önünde bulunduran hekimler yetiştirmektedir. Diş Hekimliği alanındaki teknolojik gelişmeler hastalara uygulanan tedavilerin başarı oranını arttırmakta, tedavi süresini kısaltmakta, dolayısıyla toplumun bütün bireylerini doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir. Fakültemizin diğer bir amacı ise hastalara evrensel standartlarda, hasta haklarına saygılı, kaliteli, modern ve üst düzey bir ağız, diş ve çene sağlığı tedavi hizmeti sunmaktır. Fakültemiz Mersin'de kurulan ilk ve tek diş hekimliği fakültesi olma özelliğini taşımakta ve özellikle komplike vakalarda serbest çalışan diş hekimlerine yol gösterici olmaktadır."

Demirören Haber Ajansı Giriş: 28.02.2024 - 13:25 Güncelleme: 28.02.2024 - 13:30 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL