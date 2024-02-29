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        Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 10:46 Güncelleme: 29.02.2024 - 11:00
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        Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Adana'nın Ceyhan ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Hakkı G. yönetimindeki 07 BCU 364 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Ceyhan ilçesi yakınında Taha T. idaresindeki 06 LZL 17 plakalı araçla çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil demir bariyerleri kırarak yol kenarındaki toprak alana düştü.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Otomobillerde bulunan Zekiye T. ve Emine T'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralanan sürücüler Hakkı G. ve Taha T. ile araçlardaki Nurettin T. ve Mehtap Ö. ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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