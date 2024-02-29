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        Adana'da dini nikahlı eşini bıçakla ağır yaraladığı öne sürülen sanığa dava

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tartıştığı dini nikahlı eşini bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 13:22 Güncelleme: 29.02.2024 - 13:22
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        Adana'da dini nikahlı eşini bıçakla ağır yaraladığı öne sürülen sanığa dava
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tartıştığı dini nikahlı eşini bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Sarıçam Mahallesi'nde 5 Aralık 2023'te, ikamette çıkan tartışma sonrası dini nikahlı eşi İ.D'yi bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla olaydan bir gün sonra tutuklanan Ö.G. hakkında savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü tespit edilmeyen bir nedenden ötürü sanık Ö.G. ve dini nikahlı eşi İ.D'nin evde tartıştığı anlatıldı.

        İddianamede, tartışma sırasında Ö.G'nin mutfakta bulunan bıçakla İ.D'yi boyun ve kol bölgesinden ağır yaraladığı ve öldürme kastıyla hareket ettiği belirtilerek, Ö.G'nin üzerine atılı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Sanığın savcılık ifadesinde olay gününe ilişkin sağlıklı bilgiler vermemesi üzerine cezai ehliyetinin tam olup olmadığının tespiti için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildiği, yapılan değerlendirme sonrası ise "sanığın suç tarihi itibarıyla akıl hastalığının bulunmadığı ve cezai ehliyetinin tam olduğu" bilgisi iddianamede yer aldı.

        Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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