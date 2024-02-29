Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Aynı yöne giden otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

        ADANA'nın Ceyhan ilçesinde aynı yöne giden iki otomobilin çarpışıp yol kenarındaki toprak alana düştüğü kazada Zekiye ve Emine Taşkın hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Ceyhan ilçesi Dutlupınar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Hakkı G. yönetimindeki 07 BCU 364 plakalı otomobil, Taha T. idaresindeki 06 LZL 17 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki otomobil, demir bariyerleri kırarak yol kenarındaki toprak alana düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobillerde bulunan Zekiye ve Emine Taşkın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücüler Hakkı G. ve Taha T. ile Nurettin T. ve Mehtap Ö., ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 12:23 Güncelleme: 29.02.2024 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aynı yöne giden otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'nın Ceyhan ilçesinde aynı yöne giden iki otomobilin çarpışıp yol kenarındaki toprak alana düştüğü kazada Zekiye ve Emine Taşkın hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Ceyhan ilçesi Dutlupınar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Hakkı G. yönetimindeki 07 BCU 364 plakalı otomobil, Taha T. idaresindeki 06 LZL 17 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki otomobil, demir bariyerleri kırarak yol kenarındaki toprak alana düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobillerde bulunan Zekiye ve Emine Taşkın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücüler Hakkı G. ve Taha T. ile Nurettin T. ve Mehtap Ö., ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        MSB: F-16'lar için kabul mektubu geldi
        MSB: F-16'lar için kabul mektubu geldi
        Borsa İstanbul'da 'tech mania'
        Borsa İstanbul'da 'tech mania'
        Sucukta hileye dikkat! Pazarda 50, kasapta 200 lira
        Sucukta hileye dikkat! Pazarda 50, kasapta 200 lira
        Prens William son anda planını iptal etti
        Prens William son anda planını iptal etti
        35 bin kutu ilaç bakkaldan çıktı!
        35 bin kutu ilaç bakkaldan çıktı!
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Ambulans cehaleti
        Ambulans cehaleti
        Araştırma için elleriyle foseptikten hamam böceği topluyorlar
        Araştırma için elleriyle foseptikten hamam böceği topluyorlar
        Derbi öncesi rotasyon kararı
        Derbi öncesi rotasyon kararı
        Macron'a ait olduğu öne sürülen videolar tartışma yarattı
        Macron'a ait olduğu öne sürülen videolar tartışma yarattı
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen telefonu açıkladı
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen telefonu açıkladı
        Bakan Şimşek, Yellen ile bir araya geldi
        Bakan Şimşek, Yellen ile bir araya geldi
        Adana'da kahvehanede dikkat çeken yasak
        Adana'da kahvehanede dikkat çeken yasak
        Avrupa'nın en yaşlı kralı hastanede
        Avrupa'nın en yaşlı kralı hastanede
        Ahmet Mümtaz Taylan, 'Kızılcık Şerbeti'nde
        Ahmet Mümtaz Taylan, 'Kızılcık Şerbeti'nde
        Kimler kıdem tazminatı alabilir?
        Kimler kıdem tazminatı alabilir?
        "Rakibini ciddiye aldı"
        "Rakibini ciddiye aldı"
        Savunma profesörü!
        Savunma profesörü!
        Piyasayı ne etkiliyor?
        Piyasayı ne etkiliyor?

        Benzer Haberler

        ADANA Devlet hastanelerine ait 35 bin kutu ilaç, bakkal dükkanında çıktı
        ADANA Devlet hastanelerine ait 35 bin kutu ilaç, bakkal dükkanında çıktı
        Üniversite mezunu girişimci devlet desteğiyle mantar üretimini artırdı
        Üniversite mezunu girişimci devlet desteğiyle mantar üretimini artırdı
        Adana'da tartıştığı amcasını pompalı tüfekle öldürdüğü öne sürülen sanığa d...
        Adana'da tartıştığı amcasını pompalı tüfekle öldürdüğü öne sürülen sanığa d...
        Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Prof. Dr. Yılmaz: İlkokul 1'inci sınıftan itibaren 'deprem dersi' konmalı
        Prof. Dr. Yılmaz: İlkokul 1'inci sınıftan itibaren 'deprem dersi' konmalı
        Devlet hastanelerine ait 35 bin kutu ilaç, bakkal dükkanında çıktı
        Devlet hastanelerine ait 35 bin kutu ilaç, bakkal dükkanında çıktı