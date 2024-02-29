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        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye'nin geleceğini büyütmeye devam ediyoruz. Kara vatanımızda, mavi vatanımızda olduğu gibi her alanda Türkiye'yi her gün daha ileri bir noktaya götürmeye devam ediyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 21:51 Güncelleme: 29.02.2024 - 22:10
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        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye'nin geleceğini büyütmeye devam ediyoruz. Kara vatanımızda, mavi vatanımızda olduğu gibi her alanda Türkiye'yi her gün daha ileri bir noktaya götürmeye devam ediyoruz." dedi.

        Çelik, partisinin merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir'i ve Yüreğir Belediyesi Başkan adayı Halil Nacar'ın seçileceğini söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na Yüreğir ilçesinde her zaman en güçlü desteğin verildiğini belirten Çelik, bundan sonra da en güçlü işlere imza atılacağına emin olduğunu ifade etti.

        Çelik, kendilerine verilen destek sayesinde Türkiye'de demokrasiyi büyütmeye devam ettiklerini vurgulayarak "Türkiye'nin geleceğini büyütmeye devam ediyoruz. Kara vatanımızda, mavi vatanımızda olduğu gibi her alanda Türkiye'yi her gün daha ileri bir noktaya götürmeye devam ediyoruz. İnşallah uyguladığımız ekonomik programla enflasyonun önümüzdeki dönemde hızla aşağıya gittiğini, çalışanımız, emekçilerimiz, kadınlarımız, işçilerimiz, esnaflarımız için daha güzel gelişmelere Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde imza atacağımızı göreceksiniz." diye konuştu.

        - "Karşımızdakiler kirli pazarlık sezonunu tekrar açtılar"

        Son seçimde karşılarındakilerin "kirli ittifak" içine girdiğini belirten Çelik, şöyle devam etti:

        "Şimdi biz seçime giderken, bir kere daha eser siyaseti, hizmet siyaseti dönemini açarken karşımızdakiler kirli pazarlık sezonunu tekrar açtılar ama bir kere daha bu kirli pazarlıklara en güçlü cevabı siz vereceksiniz. Bir kere daha bu yalan dolan siyasetini sandığa siz gömeceksiniz. Bir kere daha sirk cambazlarını sandığa siz gömeceksiniz. Cumhurbaşkanı'mız, önümüzdeki dönemi 'Türkiye Yüzyılı' olarak ilan etti. 'Türkiye Yüzyılı' demek şehirlerin, Adana'nın, Yüreğir'in yüzyılı demek. Onun için bugün size eşlik eden bu küçük çocuklara, evlatlarımıza daha iyi bir ülke, Adana, Yüreğir bırakmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

        Çelik, büyük hizmetlere ve eserlere imza attıklarını ancak bunların yeterli olmadığını, ileriki dönemde daha fazlasını yapmak için daha çok çalışacaklarını ifade etti.

        Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir ve Yüreğir Belediye Başkan adayı Halil Nacar'a destek isteyen Çelik, şunları kaydetti:

        "Son kararı siz vereceksiniz. Önümüzdeki günleri koşarak değerlendirelim. Sizlerden ricam komşularınıza, mahalledeki diğer kardeşlerimize giderek arkadaşlarınıza anlatın. 'Yüreğir'e Halil başkan yakışır. Büyükşehir Belediyesine Fatih başkan yakışır' diye gidin ve anlatın. Yüreğir'e şimdiye kadar yapılan hizmetlerin daha da ileri bir noktaya götürülmesi için daha büyük eserler, hizmet kuleleri inşa edilmesi için Halil başkana oy vermelerini akrabalarınıza, komşularınıza söyleyin. Muhalefet partilerine gönül vermiş kardeşlerimize gidin ve deyin ki 'Geçen sene gizli pazarlıkları yanlışlıkları, makam mevki için yapılan dalavereleri hep beraber gördük. Bu sefer bunlarla vakit kaybetmeyelim. Bu sefer doğru adresteyiz, doğru adaylara oy verelim.' diyelim."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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