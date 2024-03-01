Fenerbahçe kafilesi, Hatayspor karşılaşması için Mersin'e hareket etti
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşma için Adana'dan Mersin'e hareket etti.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşma için Adana'dan Mersin'e hareket etti.
Uçakla İstanbul'dan Adana Havalimanı'na inen sarı-lacivertli kafileyi taraftarlar karşıladı.
Burada taraftarlar tezahüratta bulundu, marşlar söyledi.
Fenerbahçe kafilesi, otobüsle Mersin'de konaklayacağı otele hareket etti.
Sarı-lacivertli ekip, yarın saat 19.00'da Mersin Stadı'nda Hatayspor ile karşılaşacak.
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