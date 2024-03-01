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        Depremde 82 kişinin öldüğü binanın davasında sanıkların 'taksirle öldürme' suçundan yargılanmasına tepki

        ADANA'da 6 Şubat depreminde yıkılan 82 kişinin öldüğü İhsan Bayram Sitesi C blokunun tutuklu yargılanan müteahhidi Celal Gül ve inşaat mühendisi Ferit Işık, suçlamaları reddetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 16:10 Güncelleme: 01.03.2024 - 16:15
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        Depremde 82 kişinin öldüğü binanın davasında sanıkların 'taksirle öldürme' suçundan yargılanmasına tepki
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        ADANA’da 6 Şubat depreminde yıkılan 82 kişinin öldüğü İhsan Bayram Sitesi C blokunun tutuklu yargılanan müteahhidi Celal Gül ve inşaat mühendisi Ferit Işık, suçlamaları reddetti. Ertelenen duruşmanın ardından açıklama yapan mağdurların avukatı Nazan Akça Subaşı, “Biz dosyanın olası kast ile devam etmesini talep ettik. Bu dosyalar eğer olası kast ile adam öldürmeden ilerlerse hak ettikleri cezayı o zaman alırlar. Eğer taksirle adam öldürmeden yargılanırlarsa maksimum alacakları ceza 22,5 yıldır” dedi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerde Adana’da yıkılan 11 binadan, 82 kişinin yaşamını yitirdiği merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi’ndeki 14 katlı İhsan Bayram Sitesi’nin C blokuna ilişkin görülen davanın 3’üncü duruşması yapıldı. Adana 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar müteahhit Celal Gül, inşaat mühendisi Ferit Işık ve yakınlarını kaybedenler katıldı. ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak’ suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezasıyla yargılanan sanıklar, savunmalarında suçlamaları reddettiklerini ve bu olayın sorumluları olmadıklarını öne sürdü. Mahkeme heyeti, tanık ifadelerinin dinlenmesinin ardından sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

        ‘OLASI KAST İLE ÖLDÜRMEDEN YARGILANMALILAR’

        Duruşmanın ardından açıklama yapan mağdurların avukatı Nazan Akça Subaşı, “Bu duruşmada, fenni mesul olan kişi ısrarla istifa ettiğini ve hiçbir yasal sorumluluğun olmadığını beyan etti. Belediyeden gelen müdür ise kimsenin yazılı olarak fenni mesullükten istifa etmediğini, istifaların sözlü değil yazılı olarak yapılabileceğini söyledi. Ayrıca fenni mesul istifa ederse inşaatın durdurulacağı belirtildi. Bu tahliye talebi reddedildi. Sanık avukatları kolon kesme iddialarını yinelediler. Ancak tanık beyanlarında kolon kesme iddialarının doğru olmadığı olduğu ortaya çıktı. Biz dosyanın olası kast ile devam etmesini talep ettik. Bu dosyalar eğer olası kast ile adam öldürmeden ilerlerse hak ettikleri cezayı o zaman alırlar. Eğer taksirle adam öldürmeden yargılanırlarsa maksimum alacakları ceza 22,5 yıldır” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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