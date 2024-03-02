Adana'da Durgunsu Kano Olimpik ve Aday Milli Takım Seçme Yarışları başladı

Sporculardan Faruk Demir de 12 yıldır kanoda mücadele ettiğini belirterek, Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etmeyi hedeflediğini anlattı.

Yarışlara 11 ilden katılımın olduğunu dile getiren Kabakçı, "Adana kano su sporları için çok iyi imkanlara sahip. İnşallah olimpik sporcularımız buradan çıkacak." dedi.

Federasyon Başkanı Alper Cavit Kabakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporcuların performanslarına göre aday milli takımın oluşturulacağını söyledi.

Sporcular, 1000 metrelik parkuru en iyi sürede bitirebilmek için kürek çekti.

Türkiye Kano Federasyonu tarafından Seyhan Baraj Gölü'nde organize edilen yarışa, büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde 14 kulüpten 75 sporcu katılıyor.

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