Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal bölgedeki okullar ile taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime bugün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı bildirildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.