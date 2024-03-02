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        Adana'da eğitimlerini tamamlayan acemi erler yemin etti

        Adana'da eğitimlerini tamamlayan acemi erler törenle yemin etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 13:40 Güncelleme: 02.03.2024 - 14:02
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        Adana'da eğitimlerini tamamlayan acemi erler yemin etti
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        Adana'da eğitimlerini tamamlayan acemi erler törenle yemin etti.

        İl Jandarma Komutanlığı'nda temel askerlik eğitimini tamamlayan acemi erler için tören düzenlendi.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, konuşmaların ardından eğitimini tamamlayan erler yemin etti.

        Törenin ardından eğitimini tamamlayan erler, mutluluklarını aileleriyle paylaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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