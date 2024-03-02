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        Adana 11. Veteran Masa Tenisi Turnuvası başladı

        Adana'da 11'incisi düzenlenen Veteran Masa Tenisi Turnuvası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 14:40 Güncelleme: 02.03.2024 - 15:12
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        Adana 11. Veteran Masa Tenisi Turnuvası başladı
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        Adana'da 11'incisi düzenlenen Veteran Masa Tenisi Turnuvası başladı.

        Adana Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ÇİLTAR Adana Masa Tenisi İhtisas Kulübü iş birliğinde düzenlenen turnuvaya, 23 ülkeden 376 sporcu katılıyor.

        Vali Yavuz Selim Köşger, Çukurova Üniversitesi Sakıp Sabancı Spor ve Sergi Sarayı'nda yapılan turnuvanın açılışında, Adana'nın spor ve etkinlik kenti olduğunu söyledi.

        Adana'da sporun ayrı bir yerinin olduğunu belirten Köşger, "Adanalılar, bu tür organizasyonları seviyor. Adana festivaller ve fuarlar şehri, tabi sporun ayrı bir yeri var. Spor milletleri birbirine kaynaştıran, dostluğu, kardeşliği pekiştiren, centilmence oynandığı taktirde uluslararası barışa da katkı sunan önemli bir aktivite. Masa tenisi de her yaştan insanın yapabileceği bir spor." diye konuştu.

        Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen de 23 ülkeden katılımcıların yer aldığı turnuvanın Adana'nın tanıtımına, kültürüne ve ekonomisine katkıda bulunduğunu belirtti.

        Konuşmaların ardından Vali Köşger, Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Petra Sörling ile maç yaptı.

        40 masada maçların yapıldığı turnuva, yarın sona erecek.

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