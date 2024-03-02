Fatih Karagümrük'te geçtiğimiz perşembe günü meydana gelen olayda, Umut Güneş abisinin kızının haber vermeden evlendiğini duyunca damatla buluştu. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre buluşma noktasına abisiyle beraber giden Güneş iddiaya göre damat Özay B.'ye, 'Neden rızamızı almadınız. Haber vermeden evlendiniz" diye sorunca damatla tartışmaya başladılar.

EŞİNİN AMCASINI VURDU Damat tarafından öldürülen amca Umut Güneş Bunun üzerine belindeki silahı çıkaran damat Özay B., eşinin amcasını silahla vurarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan amca Umut Güneş hayatını kaybetti. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Özay B., ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.