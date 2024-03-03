Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
Yeni Adana Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Murat Erdoğan yönetecek.
Süper Lig'de topladığı 32 puanla haftaya 12. sırada giren Adana ekibi, 29 puanla 15. sırada bulunan rakibiyle mücadele edecek.
Son 5 maçında 4 mağlubiyet 1 beraberlik alan mavi-lacivertliler, Fatih Karagümrük'ü yenerek 3 puan hasretine son vermeyi hedefliyor.
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