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        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak

        Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 09:58 Güncelleme: 03.03.2024 - 09:58
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        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak
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        Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

        Yeni Adana Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Murat Erdoğan yönetecek.

        Süper Lig'de topladığı 32 puanla haftaya 12. sırada giren Adana ekibi, 29 puanla 15. sırada bulunan rakibiyle mücadele edecek.

        Son 5 maçında 4 mağlubiyet 1 beraberlik alan mavi-lacivertliler, Fatih Karagümrük'ü yenerek 3 puan hasretine son vermeyi hedefliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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