Adana'da müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu

Mahalledekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Zafer Mahallesi'nde bulunan iki katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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