Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Hatayspor: 0 - Fenerbahçe: 2 | MAÇ SONUCU - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Hatayspor: 0 - Fenerbahçe: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde goller 25. dakikada Osayi Samuel ve 40. dakikada Cengiz Ünder'den geldi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.03.2024 - 18:04 Güncelleme: 02.03.2024 - 21:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe'ye 45 dakika yetti!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe 2-0 kazandı.

        Sarı-lacivertlilerde goller 25. dakikada Osayi Samuel ve 40. dakikada Cengiz Ünder'den geldi.

        Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, Süper Lig'deki puanını 73'e çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Hatayspor ise 29 puanda kaldı.

        Süper Lig'de bir sonraki hafta Fenerbahçe evinde Pendikspor ile karşılaşacak. Hatayspor ise Kayserispor deplasmanına gidecek.

        BECAO AYLAR SONRA 11'E DÖNDÜ!

        29 Ekim 2023’te oynanan Pendikspor karşılaşmasında sakatlanan ve tendon kopması yaşayan Brezilyalı futbolcu Becao, 126 gün aradan sonra 11'de kendine yer buldu. Rodrigo Becao, 81. dakikada bir sakatlık yaşadı ve kenara değişiklik işareti yaptı. Fenerbahçe'de Becao yerine Leonardo Bonucci, 82. dakikada oyuna dahil oldu.

        REKLAM

        FRED SONRADAN OYUNA DAHİL OLDU

        Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Brezilyalı futbolcu Fred, maça yedek kulübüsinde başladı. Brezilyalı yıldız futbolcu 66. dakikada Cengiz Ünder'in yerine oyuna dahil oldu.

        HATAYSPOR'UN GALİBİYET HASRETİ 4 MAÇA ÇIKTI

        Ligdeki son 3 karşılaşmadan 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrılan Hatayspor, Fenerbahçe karşısında da kazanamadı ve galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        3. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Tadic'in ara pasıyla defansın arkasına sarkan Szymanski'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erce Kardeşler'den döndü.

        13. dakikada hızla rakip sahaya ilerleyen Ferdi Kadıoğlu, ceza yayı dışından vuruşunu yaptı. Sağ köşeye uzanan kaleci Erce, topu oyun alanına çeldi.

        24. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Dzeko, meşin yuvarlağı altıpastaki Osayi-Samuel'in önüne bıraktı. Bu oyuncunun vuruşunda, top ağlarla buluştu.

        40. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sondan Tadic'in yaptığı ortada, ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Cengiz Ünder gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2

        Fenerbahçe, ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.

        47. dakikada Hatayspor etkili geldi. Kale sahasında Strandberg'in kafayla indirdiği topla buluşan Halil Dervişoğlu, yakın mesafeden vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

        55. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Ferdi'nin pasıyla defansın arkasına sarkan Szymanski, şutunu çekti. Hataysporlu Recep Burak Yılmaz, Erce'nin yanından kaleye giden topu çizgi önünden çeldi.

        Fenerbahçe müsabakayı 2-0 kazandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yayın hakları 3 yıl daha beIN'de!
        Yayın hakları 3 yıl daha beIN'de!
        Eşinin amcasını öldürdü
        Eşinin amcasını öldürdü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bukalemun gibi renkten renge girseler de...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bukalemun gibi renkten renge girseler de...
        ABD, Gazze'ye hava yardımlarına başladı
        ABD, Gazze'ye hava yardımlarına başladı
        ABD Büyükelçisi Flake'ten esprili paylaşım
        ABD Büyükelçisi Flake'ten esprili paylaşım
        "Ekonomide dengelenme devam ediyor"
        "Ekonomide dengelenme devam ediyor"
        1. Lig maçında ortalık karıştı!
        1. Lig maçında ortalık karıştı!
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        Real Madrid'den Arda Güler kararı!
        Real Madrid'den Arda Güler kararı!
        Üçüzlerinden ikisi beyin felci geçiren anne: Çocuklarımı ayağa kaldırmak istiyorum
        Üçüzlerinden ikisi beyin felci geçiren anne: Çocuklarımı ayağa kaldırmak istiyorum
        Yolcudan doktora yumruk!
        Yolcudan doktora yumruk!
        Bisikletiyle gidiyordu! Kadın cesediyle karşılaştı!
        Bisikletiyle gidiyordu! Kadın cesediyle karşılaştı!
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı