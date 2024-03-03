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        Adana'da cip ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde cip ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 17:32 Güncelleme: 03.03.2024 - 17:47
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        Adana'da cip ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde cip ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        K.A. yönetimindeki 01 ASF 785 plakalı cip, Şehit Ziya Özkozanoğlu Caddesi'nde E.K'nin kullandığı 01 DZG 20 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Savrulan motosikletin sürücüsü ve arkasındaki Ö.K. yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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