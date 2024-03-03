Adana'da bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana'nın Pozantı ilçesinde bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'nın Pozantı ilçesinde bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak akaryakıt satışı yapıldığı iddia edilen iş yerine operasyon düzenledi.
Adreste menşei belli olmayan bin litre akaryakıt ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler V.A. ve H.P. işlemleri için emniyete götürüldü.
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