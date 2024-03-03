Adana'da polis çift, nikah masasına üniformalarıyla oturdu
Adana'nın Karaisalı ilçesinde polis memuru çift, nikah törenine üniformalarıyla katıldı.
Adana'nın Karaisalı ilçesinde polis memuru çift, nikah törenine üniformalarıyla katıldı.
İlçede görev yapan polis memurları Ümran Demirtaş ve Mehmet Mengilli, Varda Köprüsü yanında düzenlenen törenle dünyaevine girdi.
Törene üniformalarıyla gelen polis çiftin nikahını, Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan kıydı.
Yakınlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren çiftin evlilik cüzdanını, Karaisalı Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur verdi.
Törene, İlçe Emniyet Müdürü Aziz Karakuş ile çiftin mesai arkadaşları da katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.