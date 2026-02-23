Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da nehirde suyun yükselmesiyle köprü ayağında mahsur kalan kedi kurtarıldı

        Adana'da su seviyesi yükselen Seyhan Nehri'ndeki köprünün ayağında mahsur kalan kedi, itfaiye ekibince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 16:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da nehirde suyun yükselmesiyle köprü ayağında mahsur kalan kedi kurtarıldı

        Adana'da su seviyesi yükselen Seyhan Nehri'ndeki köprünün ayağında mahsur kalan kedi, itfaiye ekibince kurtarıldı.

        Yağışların etkisiyle su seviyesi artan Seyhan Nehri'ndeki Yavuzlar Köprüsü'nün ayağında bir kedinin mahsur kaldığını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Beline halat bağlanan itfaiye personeli, vinç yardımıyla köprü ayağına inip kediyi bulunduğu yerden kurtardı.

        Kedi, sağlık kontrolünün ardından doğal ortamına bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        Savcı, hakimi vurmuştu! Saldırı sonrası görüntüler ortaya çıktı!
        Savcı, hakimi vurmuştu! Saldırı sonrası görüntüler ortaya çıktı!
        Kabine toplanıyor! 2 bakan ilk kez
        Kabine toplanıyor! 2 bakan ilk kez
        Emirhan Topçu'dan kötü haber!
        Emirhan Topçu'dan kötü haber!
        İstanbul için susuzluk tehlikesi geçti mi?
        İstanbul için susuzluk tehlikesi geçti mi?
        Ramazan Günlüğü 5. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 5. Bölüm
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Çinli iş insanı İstanbul'da öldürüldü! Şüpheliler Çin'de yakalandı!
        Çinli iş insanı İstanbul'da öldürüldü! Şüpheliler Çin'de yakalandı!
        "Toplumdaki algının aksine vergi harcamalarını azalttık"
        "Toplumdaki algının aksine vergi harcamalarını azalttık"
        Beşiktaş'ta yeniler fark yarattı!
        Beşiktaş'ta yeniler fark yarattı!
        Eski eşini eşarp ve yastıkla boğmuştu... Vahşetini anlattı!
        Eski eşini eşarp ve yastıkla boğmuştu... Vahşetini anlattı!
        LGS için ikili kontenjan modeli
        LGS için ikili kontenjan modeli
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        BES robotları enflasyonu yendi
        BES robotları enflasyonu yendi
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Adana'da ramazan ayı dolayısıyla fırınlar denetlendi
        Adana'da ramazan ayı dolayısıyla fırınlar denetlendi
        Adana'da orman yangını çıkardıkları iddia edilen 3 sanığın yargılanmasına b...
        Adana'da orman yangını çıkardıkları iddia edilen 3 sanığın yargılanmasına b...
        (Düzeltme) Adana'da köyü su bastı, yollar kapandı: Bir kamyon suya gömüldü
        (Düzeltme) Adana'da köyü su bastı, yollar kapandı: Bir kamyon suya gömüldü
        Efes'in 7 katı büyüklüğündeki Anavarza ile Kozan turizm sezonuna hazırlanıy...
        Efes'in 7 katı büyüklüğündeki Anavarza ile Kozan turizm sezonuna hazırlanıy...
        MEMLEKET SOFRASI - Adana analı kızlı
        MEMLEKET SOFRASI - Adana analı kızlı
        Coniler, Conolara komşu oluyor Amerikalılar Adana'daki yeni konsolosluk bin...
        Coniler, Conolara komşu oluyor Amerikalılar Adana'daki yeni konsolosluk bin...