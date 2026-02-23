Adana'da orman yangını çıkardıkları iddia edilen 3 sanığın yargılanmasına başlandı

Canlı
        Adana Haberleri

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki ormanlık alanı kundakladıkları gerekçesiyle haklarında en az 10'ar yıl hapis talebiyle dava açılan biri tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 15:48
        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya Yarımca Mahallesi'nin Coşanlar mevkisindeki ormanlık alanda 25 Temmuz 2025'te çıkan yangına ilişkin tutuklanan T.Y.G. (20) katıldı.

        Tutuksuz sanıklar M.G. ile R.Y.'nin katılmadığı duruşmada, avukatlar hazır bulundu.

        T.Y.G. savunmasında, olay günü su almak için Coşanlar mevkisine gittiklerini öne sürdü.

        Amcasının otomobilini izinsiz kullandığı ve ehliyetinin olmadığını iddia eden sanık, "Yolda jandarmayı görünce korkup kaçmaya başladık. Kesinlikle yangını biz çıkarmadık. Biz sadece ormanlık alanda alkol aldık, yangını görmedik." ifadesini kullandı.

        T.Y.G. olaydan bir gün önce de bölgede yangın çıktığını belirterek, "Kendi köyümüzde çıkan yangını jandarmaya biz ihbar etmiştik. Jandarma olay yerine geldiğinde ben ve M.G. ile R.Y.'ye idari para cezası kesmişti. Biz bunun haksız bir işlem olduğunu düşünüyorduk. Bu sırada akrabalarımdan A.T.G. 'Siz bundan sonra göreceksiniz orman nasıl yakılır' sözünü sadece bir anlık öfkeyle söyledi. Bu sözle bağlantılı olarak biz orman yangını çıkarmadık. Suçlamaları kabul etmiyorum."

        Tanık olarak dinlenen orman muhafaza memuru H.D. ise "İhbardan yaklaşık 10 dakika sonra yangın bölgesine ulaştık. Etrafta şüpheli sayılabilecek bir olaya tanıklık etmedim. Yangını kim ya da kimlerin çıkardığını görmedim." dedi.

        Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, yurt dışına çıkış yasağını da içeren adli kontrol şartıyla T.Y.G.'nin tahliyesine, diğer sanıklar M.G. ve R.Y.'nin ise sonraki celseye zorla getirilmesine karar verip duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi Yarımca Mahallesi'nin Coşanlar mevkisindeki ormanlık alanı 25 Temmuz 2025'te kundakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden T.Y.G. tutuklanmış, 18 yaşından küçük olan M.G. ve R.Y. ise serbest bırakılmıştı.

        Sanık T.Y.G. hakkında 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun "kasten orman yakma" suçu kapsamında 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası istemiyle dava açılmıştı.

        Olaya karıştıkları öne sürülen M.G. ile R.Y.'nin yaşlarının küçük olması nedeniyle soruşturmaları ayrı yürütülmüş, sanıklar hakkında aynı suçlama yönünden hazırlanan iddianame, bu dava dosyasıyla birleştirilmişti.

