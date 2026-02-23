MEMLEKET SOFRASI - Adana analı kızlı

EREN BOZKURT/TUNAHAN AKGÜN - Adana'nın coğrafi işaretli lezzeti "analı kızlı", yalnızca damaklarda iz bırakmakla kalmıyor, aynı zamanda annelerden kızlarına aktarılan mutfak geleneğini sembolize ediyor.



Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında Adana'nın lezzetlerinden "analı kızlı" yemeğinin yapımı anlatıldı.



İsmini büyük köftelerin "ana", küçük hamur kürelerinin ise "kız" olarak adlandırılmasından alan yemek, özel günlerin ve bayram sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunuyor.



Kentin zengin mutfak kültürünün önemli unsurlarından biri olan "analı kızlı" yemeği, köfte hamuru ve iç malzeme hazırlamasından hamurun yuvarlanması, oyulması, doldurulması, kapatılması ve pişirilmesine kadar uzanan aşamalarıyla kuşaktan kuşağa aktarılıyor.



"Ana"nın hamur kıvamının hem dağılmayacak kadar dayanıklı hem de ince olması, iç harçla doldurulan hamurun dikkatlice kapatılması ve yuvarlanması, "kız"ının fazla yumuşamadan iç kısımlarına kadar pişirilmesi geleneksel bir ustalık gerektiriyor.



Yemeğin tarifini AA muhabirine anlatan Adana Kadın Kooperatifleri Birliği şeflerinden Tülay Kümber, analı kızlı yemeğinin Adana'nın misafirperverliğini yansıtan en zengin tencere yemeklerinden biri olduğunu söyledi.



Kümber, analı kızlının sadece bir yemek değil, aynı zamanda kuşaktan kuşağa aktarılan güçlü bir kültürel miras olduğunu ifade etti.



"Analı kızlı" yemeği için gerekli malzemeler ve tarif şöyle:



Malzemeler (6-8 kişilik)



*Dış harç için:



600 gram dana eti

4 su bardağı esmer ince bulgur

100 gram beyaz un

1,5 su bardağı su

1 yemek kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı kimyon

1 yumurta

*İç harç için:



1 kilogram koyun eti kıyması

1 kilogram kuru soğan

1,5 paket bitkisel margarin

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı biber salçası

Dış ve iç harcın hazırlanması:



1. Dış harç için bulgur, dana eti, yumurta, biber salçası, karabiber, kimyon, tuz bir kaba konularak malzemeler yoğurulur.



2. Daha sonra un ve su eklenerek macun kıvamına gelene kadar yoğurmaya devam edilir.



3. Hamur macun kıvamına geldiğinde üstüne nemli bez kapatılarak 5 dakika dinlendirilir.



4. İç harç için kıyma ocaktaki tencereye konulur.



5. Kıyma suyunu çekince, ince ve küp şeklinde doğranan soğan eklenir.



6. Soğan da suyunu çektiğinde salça, karabiber, toz biber, pul biber eklenir ve karıştırılır.



7. Daha sonra margarin eklenerek karıştırılmaya devam edilir.



8. Malzemelerin pişmesinin ardından iç harç, bir kaba alınır ve donması için dolaba konulur.



9. Dış harç malzemesi hamur elle açılarak içine dolapta dondurulan iç harç konulur. Hamurun üst tarafı birleştirilir ve yuvarlanarak yuvarlak şekle getirilir.



10. Daha sonra kızı olarak isimlendirilen küre şeklindeki hamur elle yuvarlanarak hazırlanır.



Diğer malzemeler:



2 litre su

1 kuru soğan

Yarım çay bardağı yağ

1 yemek kaşığı biber salçası

1 kase haşlanmış nohut

1 çay kaşığı limon tuzu

1 çay kaşığı tuz

1,5 yemek kaşığı kuru nane

Yapılışı



1. İnce doğranan kuru soğan tencerede yağla kavrulur.



2. Biber salçası eklenir ve karıştırılır.



3. Daha sonra su ve haşlanmış nohut eklenerek kaynaması beklenir.



4. Kaynayan malzemelerin içine önce "kızı" (hamur küreleri), daha sonra "anası" (köfte) eklenir ve 10 dakika kaynatmaya devam edilir.



5. Üstüne limon tuzu, tuz ve kuru nane eklenir, Adana analı kızlı servise hazır hale gelir.

