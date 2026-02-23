Canlı
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da aranan 2 hükümlü polis denetiminde yakalandı

        Adana'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlü, polis ekiplerinin denetimi sırasında yakalandı.

        Giriş: 23.02.2026 - 10:43
        Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki denetimde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

        Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle kontrolü yapılan Ö.D.'nin "dolandırıcılık" ve "şantaj" suçlarından 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

        Ekipler, Güzelevler Mahallesi'ndeki uygulamada da bilgilerine baktıkları N.B.'nin "birden fazla kişi tarafından silahlı yağma" suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını belirledi.

        Firari hükümlüler Ö.D. ve N.B. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

