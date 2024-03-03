Adana'da çöp kamyonunda çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çöp kamyonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çöp kamyonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mithat Özsan Bulvarı'nda, Seyhan Belediyesine ait seyir halindeki çöp kamyonunun motor kısmından alevler yükseldi.
Temizlik işçilerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yarım saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında kamyonda hasar oluştu.
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