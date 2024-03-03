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        Adana'da çöp kamyonunda çıkan yangın söndürüldü

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çöp kamyonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 19:43 Güncelleme: 03.03.2024 - 19:43
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        Adana'da çöp kamyonunda çıkan yangın söndürüldü
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çöp kamyonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Mithat Özsan Bulvarı'nda, Seyhan Belediyesine ait seyir halindeki çöp kamyonunun motor kısmından alevler yükseldi.

        Temizlik işçilerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yarım saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında kamyonda hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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