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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 22 zanlı tutuklandı

        Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 28 zanlıdan 22'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 10:00 Güncelleme: 04.03.2024 - 10:08
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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 22 zanlı tutuklandı
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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 28 zanlıdan 22'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların belirlenmesi için geniş kapsamlı çalışma başlattı.

        Ekipler, yaptıkları araştırmayla kimliklerini tespit ettiği zanlıların ev ve araçlarına yönelik operasyon düzenledi.

        İkamet ve araçlarda yapılan aramalarda 7 kilo 482 gram sentetik uyuşturucu, 1425 uyuşturucu hap, 485 gram esrar, 24 gram kokain, 19 kök kenevir, ruhsatsız 2 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

        Narkotik ekipleri, operasyonda 28 zanlıyı gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 22'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Bazı adres ve araçlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlar polis kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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