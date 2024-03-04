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        Cesedi portakal bahçesinde bulunan İpek'in annesi: Kızımı komplo kurup katlettiler

        ADANA'dadarbedilip, tabanca ile vurulduktan sonra cesedi portakal bahçesine gömülen İpek Akgül'ün (18) öldürülmesine ilişkin soruşturmada, cinayeti itiraf eden Yaşar B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 10:45 Güncelleme: 04.03.2024 - 10:50
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        Cesedi portakal bahçesinde bulunan İpek'in annesi: Kızımı komplo kurup katlettiler
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        ADANA'dadarbedilip, tabanca ile vurulduktan sonra cesedi portakal bahçesine gömülen İpek Akgül'ün (18) öldürülmesine ilişkin soruşturmada, cinayeti itiraf eden Yaşar B. (20) ile 2 şüpheli, tutuklandı. İpek'in annesi Sihan Akgül, "Kızıma komplo kurup, katlettiler. Devletten kaçamayacaksınız. 3'ünüz tutuklandınız, 2'niz hala dışarıda; firari geziyorsunuz" dedi.

        Kentte 14 Şubat gecesi İl Emniyet Müdürlüğü'ne giden Yaşar B., sevgilisi İpek Akgül'ü öldürüp, portakal bahçesine gömdüğü ihbarında bulundu. Şüpheli gözaltına alınırken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri Yumurtalık ilçesi Asmalı Mahallesi'ndeki bahçeye gidip, çalışma başlattı. Yaşar B.'nin gösterdiği noktada araştırma yapan ekipler, Akgül'ün toprağa gömülü cesedini buldu. Ayrıca bölgeye birkaç 100 metre uzaklıkta cinayette kullanıldığı değerlendirilen tabanca bulundu.

        Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinde, İpek Akgül'ün 11 Şubat'ta önce darbedilerek kolunun ve kaburgalarının kırıldığı ardından vücudunun çeşitli yerlerinden tabanca ile vurularak öldürüldüğü belirlendi. Akgül'ün cenazesi, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Polis ekipleri, teslim olan Yaşar B.'nin yanı sıra 2 şüpheliyi daha gözaltına aldı. İşlemleri sonrası 3 şüpheli tutuklanırken, cinayete karıştığı değerlendirilen 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

        'SANKİ KURŞUNA DİZMİŞLER'

        Kızının tişörtünü giyip, her gün mezarına gittiğini anlatan anne Sihan Akgül, "Kızımın sevgilisi yoktu. Bu kişilerle nasıl tanıştığını bilmiyorum. Şüpheliler, kızıma işkence edip, hunharca dövdükten sonra sanki kurşuna dizmişler. Çırılçıplak bedeni, portakal bahçesine gömülüydü. Onun saçlarını okşayamadım. Çünkü cenazesini yıkarken elimde kaldı. Dünyalar güzeli bir kızdı. Duruluğu ve saflığıyla onlara kurban gitti. Ona doyamadan benden aldılar. Her gece uyuduğumda, kızımın kapıdan girdiğini görüyorum” diyerek gözyaşı döktü.

        'BU OLAY AYDINLATILACAK'

        Cinayete karışan firari şüphelilere seslenen Akgül, "Kızıma komplo kurup, katlettiler. Devletten kaçamayacaksınız, bu olay aydınlatılacak. 3'ünüz tutuklandınız, 2'niz hala dışarıda; firari geziyorsunuz. Adalete güveniyorum, yakalanacaksınız. Elinizi doğurup, büyüttüğümüz kızlarımızdan uzak tutun" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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