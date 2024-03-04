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        Adana Havalimanı'nda çantasında uyuşturucuyla yakalanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi

        Adana Havalimanı'nda çantasına gizlediği uyuşturucuyla yakalanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 10:39 Güncelleme: 04.03.2024 - 10:39
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        Adana Havalimanı'nda çantasında uyuşturucuyla yakalanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi
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        Adana Havalimanı'nda çantasına gizlediği uyuşturucuyla yakalanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezası verildi.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz sanık E.D. ve avukatı katıldı.

        Esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 17 Haziran 2022'de sanığın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Adana Havalimanı'na geldiğini, şüpheli bulunan bagajında yapılan incelemede 1344 uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirterek, E.D'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Savunması alınan sanık E.D. suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Uyuşturucu madde kullanmadım. Kimseye uyuşturucu satışı yapmadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırdığı E.D'nin mevcut halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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