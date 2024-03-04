Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Barışma teklifini reddeden eski sevgilisini tabancayla vurdu

        ADANA'da bir süre önce kendisinden ayrılan ve barışma teklifini kabul etmeyen Tülay T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 18:48 Güncelleme: 04.03.2024 - 18:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Barışma teklifini reddeden eski sevgilisini tabancayla vurdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA’da bir süre önce kendisinden ayrılan ve barışma teklifini kabul etmeyen Tülay T.'yi (25) tabancayla boynundan yaralayan Cengiz K. (35), daha sonra otomobille tıp merkezine götürdü. Cengiz K., burada gelen polis tarafından gözaltına alınırken, hastaneye sevk edilen yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Olay, öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. Tülay T., bir süre önce sevgilisi Cengiz K.’dan ayrıldı. Bu durumu kabullenemeyen Cengiz K., sokakta karşılaştığı Tülay T.’yi yeniden barışmak için ikna etmeye çalıştı. Bu teklifi reddeden Tülay T., arkasını dönüp gitmek istediği sırada silahlı saldırıya uğradı. Cengiz K.’nın tabanca ile ateş ettiği kadın, boynuna isabet eden kurşunla yere yığıldı. Yaptığı olaydan pişmanlık duyan Cengiz K., yerde kanlar içerisinde yatan Tülay T.’yi otomobiliyle yakındaki bir tıp merkezine götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Tülay T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Tıp merkezine çağırılan polis ekiplerine teslim olan Cengiz K. ise gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fiyatı 100 bin TL'yi aştı
        Fiyatı 100 bin TL'yi aştı
        Kimyasal sıvı dehşetinde karar istinaftan döndü!
        Kimyasal sıvı dehşetinde karar istinaftan döndü!
        Meteoroloji'den yarın için uyarı! 16 kent için alarm!
        Meteoroloji'den yarın için uyarı! 16 kent için alarm!
        AB'den Apple'a 1,8 milyar euroluk ceza
        AB'den Apple'a 1,8 milyar euroluk ceza
        Esnafın kanlı düellosunun görüntüsü ortaya çıktı!
        Esnafın kanlı düellosunun görüntüsü ortaya çıktı!
        İstanbul'a bir metro hattı daha geliyor
        İstanbul'a bir metro hattı daha geliyor
        Can Uzun, milli takım tercihini açıkladı!
        Can Uzun, milli takım tercihini açıkladı!
        Dolandırıcılarla başları dertte
        Dolandırıcılarla başları dertte
        Dinlenmek için oturduğu istinat duvarından düştü!
        Dinlenmek için oturduğu istinat duvarından düştü!
        Trudeau ve Meloni'nin görüşmesine Filistin protestosu engeli
        Trudeau ve Meloni'nin görüşmesine Filistin protestosu engeli
        Barış Alper de sakat sakat oynadı!
        Barış Alper de sakat sakat oynadı!
        O an kamerada... Polis bu görüntüden katile ulaştı!
        O an kamerada... Polis bu görüntüden katile ulaştı!
        Asya'da Taylor Swift krizi
        Asya'da Taylor Swift krizi
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Kate Middleton, kraliyet görevlerine ne zaman dönecek?
        Kate Middleton, kraliyet görevlerine ne zaman dönecek?
        Mezrada sadece baba oğul yaşıyor!
        Mezrada sadece baba oğul yaşıyor!
        530 milyon liralık fark
        530 milyon liralık fark
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kredi kartı ve kripto para açıklaması
        Kredi kartı ve kripto para açıklaması

        Benzer Haberler

        Adana'da bir kişi, sokakta tartıştığı kadını tabancayla yaraladı
        Adana'da bir kişi, sokakta tartıştığı kadını tabancayla yaraladı
        Adana'da jandarma ekipleri, kadınlara destek uygulamalarını anlattı
        Adana'da jandarma ekipleri, kadınlara destek uygulamalarını anlattı
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Lüks otomobilde tabancayla poz veren sosyal medya fenomenine gözaltı
        Lüks otomobilde tabancayla poz veren sosyal medya fenomenine gözaltı
        Devlet Su İşleri, 21 yılda Adana'ya 41 milyar 582 milyon liralık yatırım ya...
        Devlet Su İşleri, 21 yılda Adana'ya 41 milyar 582 milyon liralık yatırım ya...
        Adana'da amcasını pompalı tüfekle öldürdüğü öne sürülen sanık hakim karşısı...
        Adana'da amcasını pompalı tüfekle öldürdüğü öne sürülen sanık hakim karşısı...