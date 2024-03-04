Adana'da bir kişi, sokakta tartıştığı kadını tabancayla yaraladı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokakta tartıştığı kadını tabancayla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokakta tartıştığı kadını tabancayla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Gülbahçesi Mahallesi 13316 Sokak'ta Cengiz K. (35) ile Tülay T. (25) arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda, Cengiz K, Tülay T'yi tabancayla boynundan yaraladı.
Olayın ardından Cengiz K, yaralı kadını kendi aracıyla yakındaki özel hastaneye götürdü.
Durumun bildirilmesi üzerine zanlı hastaneye yönlendirilen polislerce gözaltına alındı.
Ameliyata alınan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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