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        Osmaniye'de şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 23:55 Güncelleme: 05.03.2024 - 00:18
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        Osmaniye'de şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kadirli-Kozan kara yolu Çukurköprü mevkisinde, Mahmut A. idaresindeki 01 EHZ 26 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle şarampole devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden çıkardığı sürücü, sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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