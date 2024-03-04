Osmaniye'de şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

Kadirli-Kozan kara yolu Çukurköprü mevkisinde, Mahmut A. idaresindeki 01 EHZ 26 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle şarampole devrildi.

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