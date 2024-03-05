Evine dönmeyen Alzheimer hastasının sulama kanalında cesedi bulundu

ADANA’da, evinden ayrılıp bir daha dönmeyen Alzhemier hastası Osman Yoğurtoğlu’nun (76) sulama kanalında cansız bedeni bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde, Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi’nde meydana geldi. Sümbül Caddesi’ndeki Devlet Su İşleri’ne ait sulama kanalında erkek cesedinin sürüklendiğini gören kişi, polise ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen Su Altı Grup Amirliği ekipleri, cesedin bulunması için çalışma başlattı. Havanın kararmasıyla ara verilen aramalar, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Ekipler, cesedi yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta Havutlu Mahallesi’nde buldu. İş makinesiyle sulama kanalından çıkarılan cesedin, dün evinden ayrıldıktan sonra bir daha ulaşılamayan Alzheimer hastası Osman Yoğurtoğlu’na ait olduğu belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Yoğurtoğlu’nun cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.