Eski sevgilisini tabancayla boynundan vuran şüpheli tutuklandı (2)

Adana’dabarışma teklifini reddeden eski sevgilisi Tülay Taşkırmaz’ı (25) tabancayla boynundan vurarak yaralayan Cengiz Köse (35), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Köse’nin ifadesinde, “Eve gelip, tabancamdaki mermileri boşalttım. Temizlik yapacaktım. Silah kazara ateş aldı, pişmanım” dediği öğrenildi. Hastanede tedavisi süren Tülay Taşkırmaz ise polise verdiği ifadesinde, barışmak istemediği için Köse'nin kendisine bilerek ateş ettiğini söyledi.

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