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        Eski sevgilisini tabancayla boynundan vuran şüpheli tutuklandı (2)

        TUTUKLANDIAdana'dabarışma teklifini reddeden eski sevgilisi Tülay Taşkırmaz'ı (25) tabancayla boynundan vurarak yaralayan Cengiz Köse (35), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 14:06 Güncelleme: 05.03.2024 - 14:06
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        Eski sevgilisini tabancayla boynundan vuran şüpheli tutuklandı (2)
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        TUTUKLANDI

        Adana’dabarışma teklifini reddeden eski sevgilisi Tülay Taşkırmaz’ı (25) tabancayla boynundan vurarak yaralayan Cengiz Köse (35), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Köse’nin ifadesinde, “Eve gelip, tabancamdaki mermileri boşalttım. Temizlik yapacaktım. Silah kazara ateş aldı, pişmanım” dediği öğrenildi. Hastanede tedavisi süren Tülay Taşkırmaz ise polise verdiği ifadesinde, barışmak istemediği için Köse'nin kendisine bilerek ateş ettiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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