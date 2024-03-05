Adana'da otomobille işçi servisinin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

Anne ve oğlunun cenazeleri ise morga götürüldü.

Kazada, sürücü Andırın ve yanındaki annesi Hayriye Andırın (50), olay yerinde yaşamını yitirdi, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalışan işçilerin bulunduğu servisteki 14 kişi de yaralandı.

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