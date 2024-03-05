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        Adana'da otomobille işçi servisinin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

        Adana'da, otomobille işçi servisinin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 17:37 Güncelleme: 05.03.2024 - 17:42
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        Adana'da otomobille işçi servisinin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı
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        Adana'da, otomobille işçi servisinin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

        Mehmet Can Andırın (27) yönetimindeki 06 AD 6330 otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Suluca Mahallesi D-400 kara yolunda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, E.İ. idaresindeki 01 S 0559 plakalı işçi taşıyan servis minibüsü ile çarpıştı.

        Kazada, sürücü Andırın ve yanındaki annesi Hayriye Andırın (50), olay yerinde yaşamını yitirdi, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalışan işçilerin bulunduğu servisteki 14 kişi de yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anne ve oğlunun cenazeleri ise morga götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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