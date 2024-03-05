Adana'da eski kız arkadaşını tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı

Cengiz K, dün Gülbahçesi Mahallesi'nde tartıştığı eski kız arkadaşı Tülay T'yi boynundan yaralamış, daha sonra da aracıyla özel bir hastaneye götürmüştü. Polis, zanlıyı hastanede gözaltına almıştı.

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