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        Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi, yüksek kesimlere kar yağdı

        ADANA'da etkili olan sağanak yağış ile yollar suyla dolarken, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 11:14 Güncelleme: 06.03.2024 - 11:20
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        Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi, yüksek kesimlere kar yağdı
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        ADANA’da etkili olan sağanak yağış ile yollar suyla dolarken, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Adana'nın yüksek kesimlerdeki kuzey ilçelerinde ise kar yağdı.

        Merkez ilçeler Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam'da gece yarısından sabahın ilk saatlerine kadar sağanak yağış etkili oldu. Kent merkezinin kuzeyinde başlayan kuvvetli yağış, güneyde de etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle caddeler suyla dolarken, sürücüler ilerlemekte zorlandı. Bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Kısa süreli etkili olan fırtına nedeniyle de bazı direk ve ağaçlar devrildi. Su birikintisine giren araçlar arızalandı. Yağış, sabah saatlerinden itibaren etkisini yitirirken, ekipler biriken suların tahliyesi için çalışma başlattı.

        KAR YAĞDI

        Öte yandan, kentin kuzey ilçeleri Tufanbeyli, Saimbeyli ve Aladağ'da ise kar yağışı etkili oldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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