Adana'da motosikletine sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa dava

M.K'nin poşete sardığı uyuşturucuda parmak izinin tespit edildiği ve evinde hassas terazi ele geçirildiği anlatılan iddianamede, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi.

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