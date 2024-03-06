Karataş'ta yeni hükümet konağı inşa edilecek
Karataş Kaymakamı Necati Aktan, yeni hükümet konağı projesinin ihaleye çıkarıldığını bildirdi.
Karataş Kaymakamı Necati Aktan, yeni hükümet konağı projesinin ihaleye çıkarıldığını bildirdi.
Aktan, yazılı açıklamasında, projenin ilçenin modern idari yapıya kavuşmasını ve daha etkin kamu hizmeti sunulmasını sağlayacağını belirtti.
Projenin ihaleye çıkarıldığını aktaran Aktan, "Yeni hükümet konağımız tamamlandığında ilçemizin dokusuna uygun, gerekli teknolojik altyapısıyla modern bir yapıya sahip olacak." ifadesini kullandı.
Aktan, çalışmadan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ve diğer ilgililere teşekkür etti.
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