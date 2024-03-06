Karataş'ta yeni hükümet konağı inşa edilecek

Aktan, çalışmadan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ve diğer ilgililere teşekkür etti.

Aktan, yazılı açıklamasında, projenin ilçenin modern idari yapıya kavuşmasını ve daha etkin kamu hizmeti sunulmasını sağlayacağını belirtti.

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