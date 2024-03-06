Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "İş-Pozitif Adana Tanıtım Programı"nda konuştu:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, CHP'nin 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ndeki toplu sözleşme ikramiyesinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurduğunu anımsatarak, "Maalesef, bu ödemeye ilişkin düzenleme, dün itibarıyla Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir" dedi.

Işıkhan, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılı'nın Kadınları, Yüzyılın Kadın İstihdamı: İş-Pozitif Adana Tanıtım Programı"nda, çalışan ve üreten Adana'nın insanlarıyla, emektarlarıyla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan evleri, iş yerleri ve binaları yeniden ayağa kaldırmaya başladıklarını anımsatan Işıkhan, afetten etkilenen şehirlerin, çalışma ve sosyal hayatını, ticaretini, ekonomisini yeniden güçlendirmeye, hareketlendirmeye başladıklarını anlattı.

Işlıkhan, kadın istihdamının üzerinde hassasiyetle durduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Kadınların, sosyal, ekonomik ve hukuki özgürlükleri, 21 yıldır büyük mücadeleler vermiş Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da çok önemsediği konular arasında yer almaktadır. Geleceğin güçlü Türkiye'sine giden yol, kadın-erkek her bir insanımızın sosyal ve ekonomik kalkınma sürecinde, kapasitesi ölçüsünde yer aldığı topyekun bir seferberlik şuurundan geçmektedir. Gerek milli mücadelede gerekse kalkınma mücadelemizde nasıl kadınların desteğiyle, fedakarlıklarıyla bugünlere geldiysek, Türkiye Yüzyılı hedefimize giden yolda da yine en büyük destekçilerimiz Adana'nın emektar kadınları olacaktır."

Kadınların gücü olmadan sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşılamayacağını aktaran Işıkhan, kadınların emeğine, vizyonuna ve fikirlerine ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

- "İş Pozitif ile 30 binden fazla kadının işe yerleşmesini sağladık"

Işıkhan, kadınların toplumsal hayata aktif ve üretken katılımını destekleyecek projeler geliştirme gayreti içinde olduklarını dile getirdi.

Kadınların yeri geldiğinde iyi bir girişimci, yönetici ve mükemmel bir anne olduğunu bildiklerini vurgulayan Işıkhan, "Bu anlayışla kadınları, her alanda güçlendirmeye, toplumda ve ekonomide daha etkin roller üstlenmelerine büyük önem veriyoruz. 9 Şubat'ta başlattığımız İş-Pozitif ile daha 1 ay olmadan 30 binden fazla kadının işe yerleşmesini sağladık. İnşallah bu sayı her geçen gün daha da yükselecek, projemizi tanıttıkça, toplumda farkındalık oluştukça, çalışma hayatına katılan kadın sayısı katlanarak artacaktır." ifadesini kullandı.

Işıkhan, İş-Pozitif Programı'nın, istihdama yönelik eğitim veren ve çeşitli kurslar düzenleyen, iş gücü ihtiyacı ve istihdam oluşturma potansiyeline sahip aktörlerin çevrim içi bir araya gelebileceği işbirliği sistemi olduğunu dile getirdi.

- "Çalışma hayatında kayıt dışılık en büyük problemlerden birisidir"

Mesleki danışmanlıktan, sosyal güvenliğe varıncaya kadar çalışma hayatına girişteki her adımda ve her anlarında kadınların yanında olduklarını vurgulayan Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii biliyorsunuz ki çalışma hayatında kayıt dışılık en büyük problemlerden birisidir. Kayıt dışılık özellikle kadınların sosyal güvenliğini ve geleceğini tehdit etmektedir. Bu projeyle inşallah bu tür problemleri de azaltmayı hedefliyoruz. Böylece, kadınların kayıtlı olarak çalışma hayatına aktif olarak katılımlarının artırılması, hibe, teşvik, kredi ve muafiyetler aracılığıyla kadın girişimciliğinin yolunun açılması ve aynı zamanda işverenlerin de teşvik edilmesinde önemli katkılar sağlamış olacağız. Projeden, kamu kurum ve kuruluşları, 81 ilde yaşayan kadınlar, İŞKUR'da kayıtlı olan kadın işsizler, sanayi ve ticaret odaları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve kadın kooperatifleri yararlanabilecektir. Önümüzdeki süreçte, kadın istihdamını artıracak çalışmalarımız hususunda ise üzerinde duracağımız konu başlıkların bulunmaktadır. Bunlar, eğitim ve beceri geliştirme, kadınları teşvik eden finansal indirimler, girişimcilik ve KOBİ destekleri, kadın işletmelerine destek, kadınlar için özel istihdam programları. Özellikle iş ve aile yaşamını uyumlu hale getirecek kadın dostu iş politikaları, başta paydaşlarımız olmak üzere toplumun her kesimini sürece dahil edebileceğimiz toplumsal katılım ve ortaklık kurma başlıklarımız ile inşallah bu süreci hak ettiği noktaya getireceğiz."

Girişimciliğin, ekonomik büyümenin önemli bir bileşeni olarak kabul edildiğinin altını çizen Işıkhan, kadınların, çalışan olarak bir işletmede ya da kurumda yer alması kadar, kendi adına iş yapan veya işveren olarak ekonomide aktif şekilde yer almasının da son derece önemli olduğuna dikkati çekti.

Işıkhan, kadınların bilgi, üretkenlik ve sezgileriyle yenilikçi fikirler geliştirebileceğine inandığını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her şeyden evvel, girişimcilik kadınların toplumdaki konumlarını güçlendirmektedir. Bildiğiniz gibi kadın girişimciliğinin etkin olduğu toplumların gelişmişlik düzeyi de artıyor. Tüm bu nedenlerle, hem ekonomik hem de toplumsal değer üreten kadın girişimci sayısını artırmamız hem de var olan kadın girişimcilerimizi de daha fazla güçlendirmemiz oldukça önemli. Bu sebeple bu unsurların sağlanması, kadın girişimciliğinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için tüm paydaşlarımızla, tüm kurumlarımızla güçlü işbirliği içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İş-Pozitif Bilgi Sistemi, bu işbirliği anlayışımızı net bir şekilde ortaya koyan bir projedir. Tüm kurumlarımız, işverenlerimiz ve iş arayanlarımız arasında bir köprü vazifesi görüyor. Proje ortağı 10 bakanlığımız, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, özel sektör kuruluşlarımız, ticaret odalarımızın desteğiyle hayata geçirdiğimiz proje kapsamında kadınlara, istihdam, mesleki eğitim, mali destek, hibe, kayıtlı istihdama SGK teşviki, mesleki yeterlilik belgelendirmesi, ihracat, ortaklık, girişimcilik, işbirliği, bilgilendirme ve danışmanlık gibi alanlarda öncelik sağlayacağız."

Bölge illerde kadın istihdam oranının yüzde 24'e ulaştığını belirten Işıkhan, "Bölge illerimizin istihdama katılım oranları ise yüzde 28'in üzerindedir. İnşallah yeni projemizin de katkısıyla bu rakamları daha da artıracağız." dedi.

- Toplu sözleşme ikramiyesinin iptali

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak memurların ve işçilerin haklarını korumanın ve geliştirmenin her zaman öncelikleri olduğunun altını çizen Işıkhan, CHP'nin 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ndeki toplu sözleşme ikramiyesinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmasıyla ilgili şöyle konuştu:

"Bildiğiniz gibi memurlarımız, birlikte imzaladığımız toplu sözleşmelerle önemli kazanımlar elde etmişlerdir. Toplu sözleşme ikramiyesi bu kazanımlardan birisidir. En son geçtiğimiz yıl 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'yle, memurlarımız için toplu sözleşme ikramiyesi aylık 707 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı tutarında belirlenmişti. Buna göre, hizmet kolunda toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde 2'sini üye kaydeden sendikaların üyelerine aylık 538 lira ödeme yapıyorduk. 2 milyonu aşkın memurumuz bu kapsamda ödemeden faydalanmaktaydı. Ancak memurlarımızın bu önemli toplu sözleşme kazanımını, Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesine götürmüştür. Maalesef, bu ödemeye ilişkin düzenleme, dün itibarıyla Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. İlgili düzenlemenin iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesine başvuran ve ödemenin iptaline neden olan CHP'dir. Bu iptal kararı ile ikramiyeden yararlanan 2 milyonu aşkın kamu görevlimizin aylıklarında, maalesef 345 lira azalma meydana gelecektir."

Işıkhan, CHP'nin daha önce de sendika üyesi kamu görevlilerine ödenen toplu görüşme primini Anayasa Mahkemesine götürerek iptal ettirdiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"CHP zihniyetinin memurlarımızın, birlikte imzaladığımız toplu sözleşmeyle kazandığı hakları iptal ettirmesi son derece anlaşılmaz bir tutumdur. Ama milletimiz CHP'nin bu tutumuna alışkındır. Daha önce öğrencilere verilen bursları iptal ettiren, memurların toplu görüşme primini iptal ettiren CHP, şimdi de emekçilerimizin kazanımı olan toplu sözleşme ikramiyesini iptal ettirmiştir. Biz hükümet olarak gerek toplu sözleşmeler yoluyla, gerek diğer yasal düzenlemelerle memurlarımızın haklarını geliştirirken, CHP Anayasa Mahkemesine götürerek iptal ettiriyor. Toplumdaki her kesimi 'istismar edilebilir' olarak gören, her şeye muhalif bu CHP zihniyeti maalesef hiç değişmiyor. Ama kamu görevlilerimiz müsterih olsun ve şunu iyi bilsin ki bugüne kadar nasıl emeğin ve emekçinin yanında olup, birçok kazanımı AK Parti hükümetleri döneminde sendikalarımızla birlikte elde ettiysek, bundan sonra da kamu görevlilerimizin yanında olacak, sendikalarımızın yanında olacak, emekçimizin yanında olacağız. Bize göre yanlış olan bu kararla ilgili olarak da gerekli adımları atma noktasında üzerimize düşeni mutlaka yapacağımızı ifade etmek isterim."

Programda, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık ve ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel de konuşma yaptı.

Daha sonra kadın istihdamına katkı sağlayan firma temsilcilerine plaket veren Bakan Işıkhan, ardından protokol üyeleriyle kongre merkezinde kurulan İstihdam Fuarı'nı gezdi.

Programa, AK Parti Adana Milletvekili Faruk Aytek, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Raci Kaya, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Samet Güneş, Alpaslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay ve diğer ilgililer katıldı.

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