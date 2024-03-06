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        Adana'da 27 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Adana'da 27 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 14:00 Güncelleme: 06.03.2024 - 14:15
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        Adana'da 27 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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        Adana'da 27 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş 27 yıl 8 ay hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan 3 aydır aranan bir hükümlüyü yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlattı.

        Ekipler, yaptıkları çalışmayla firari hükümlünün Yumurtalık ilçesinde bulunduğunu tespit etti.

        Firari hükümlü, ekiplerin düzenlediği operasyonla belirlenen adreste yakalandı.

        Jandarmada işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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