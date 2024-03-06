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        Korkuluklara çarpan otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

        ADANA'da kaygan yolda sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, sulama kanalının demir korkuluklarına çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 15:17 Güncelleme: 06.03.2024 - 15:20
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        Korkuluklara çarpan otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
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        ADANA'da kaygan yolda sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, sulama kanalının demir korkuluklarına çarptı. Bu sırada kaldırımda yürüyen kadın, otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 07.30 sıralarında Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalının demir korkuluklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle birkaç kez kendi etrafında dönen otomobil, metrelerce ilerledikten sonra durdu. Bu sırada kaldırımda yürüyen kadın, kazadan şans eseri kurtulurken, sürücü ise yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının otomobilin çarptığı noktadan birkaç saniye önce geçtiği görüldü.

        Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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