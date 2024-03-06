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        Adana'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 18:36 Güncelleme: 06.03.2024 - 18:36
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        Adana'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlülere yönelik çalışma yaptı.

        Çalışmada, çeşitli suçlardan 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K. ve 11 yıl 1 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan L.S. gözaltına alındı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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