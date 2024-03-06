Aladağ'da öğrenciler "Dürüstlük Manavı" ile güvenilir olmayı öğreniyor

Okulun Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni İsmail Sünen, amaçlarının öğrencilere dürüstlük, güven ve saygı kavramlarını aşılamak olduğunu belirtti.

Çeşitli meyvelerin yer aldığı ve görevlisi olmayan manava gelen öğrenciler, aldıkları meyvenin parasını kutuya bırakıyor.

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