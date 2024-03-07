Aladağ'da "Okul ve Aile" konulu seminer verildi
Adana'nın Aladağ ilçesinde "Okul ve Aile" konulu seminer düzenlendi.
Adana'nın Aladağ ilçesinde "Okul ve Aile" konulu seminer düzenlendi.
İlçede görev yapan öğretmenlere, Kozan Sosyal Hizmet Merkezince bakanlığın faaliyetleri ve aile eğitim programları hakkında eğitim düzenlendi.
Seminere okul yöneticileri ve ilgililer de katıldı.
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