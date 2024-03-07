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        Aladağ'da "Okul ve Aile" konulu seminer verildi

        Adana'nın Aladağ ilçesinde "Okul ve Aile" konulu seminer düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 09:12 Güncelleme: 07.03.2024 - 09:12
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        Aladağ'da "Okul ve Aile" konulu seminer verildi
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        Adana'nın Aladağ ilçesinde "Okul ve Aile" konulu seminer düzenlendi.

        İlçede görev yapan öğretmenlere, Kozan Sosyal Hizmet Merkezince bakanlığın faaliyetleri ve aile eğitim programları hakkında eğitim düzenlendi.

        Seminere okul yöneticileri ve ilgililer de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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