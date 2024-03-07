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        Bakan Uraloğlu, Adana'da

        ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi ziyaret için geldiği Adana'da Vali Yavuz Selim Köşger ile görüştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 13:35 Güncelleme: 07.03.2024 - 13:40
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        Bakan Uraloğlu, Adana'da
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        ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi ziyaret için geldiği Adana'da Vali Yavuz Selim Köşger ile görüştü.

        Bakan Uraloğlu, çeşitli temaslarda bulunmak için Adana'ya geldi. Vali Yavuz Selim Köşger ile milletvekillerinin havalimanında karşıladığı Uraloğlu, Adana Valiliği'ni ziyaret etti. Çiçek takdim edilen Uraloğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Kentte görev yapan eski valilerin fotoğraflarının bulunduğu köşeyi inceleyen Uraloğlu, daha sonra Vali Köşger ile görüşme gerçekleştirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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