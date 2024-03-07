Bakan Uraloğlu, Adana'da
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi ziyaret için geldiği Adana'da Vali Yavuz Selim Köşger ile görüştü.
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi ziyaret için geldiği Adana'da Vali Yavuz Selim Köşger ile görüştü.
Bakan Uraloğlu, çeşitli temaslarda bulunmak için Adana'ya geldi. Vali Yavuz Selim Köşger ile milletvekillerinin havalimanında karşıladığı Uraloğlu, Adana Valiliği'ni ziyaret etti. Çiçek takdim edilen Uraloğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Kentte görev yapan eski valilerin fotoğraflarının bulunduğu köşeyi inceleyen Uraloğlu, daha sonra Vali Köşger ile görüşme gerçekleştirdi.
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