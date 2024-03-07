TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Karamık'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karamık, mesajında, kadınlara yönelik şiddet, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadelelerinin kararlılıkla süreceğini belirtti.

Akademiden siyasete, kültür sanattan spora, eğitimden bilime hayatın her alanında kadınların daha görünür ve güçlü olması için çalışmaya devam edeceklerini aktaran Karamık, "Kadınlara hak ettiği değerin verilmesi sadece tek bir güne indirgenemez. Aksi halde, 8 Mart'ta yapılan tüm etkinlikler, söylenen güzel sözler, yarım ve eksik kalmaya mahkumdur." ifadesini kullandı.

Gazze'de yaşananlara da dikkati çeken Karamık, burada devam eden şiddetin, kadınların ve çocukların yaşadığı vahşetin ve hak ihlallerinin kendilerini uygar olarak tanımlayan hak savunucuları tarafından görmezden gelindiğini bildirdi.

Karamık, Türkiye'nin gücünün kadınların gücü olduğunu belirterek, mesajında şunları kaydetti:

"Küresel sorunların çözümünde aktif olabilecek bir potansiyele sahibiz. İklim krizinden sosyal meselelere kadar dünya her alanda kadın zekasına, sezgisine muhtaçtır. Türkiye’nin doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi demeden her bölgesinde kadınların kendi başarı hikayelerini yazmalarını destekleyip, varsa dezavantajları ortadan kaldırmak için çabalıyoruz. Kadınların karar alıcı mekanizmalarda yer almaları, ekonomik ve ticari hayata daha etkin katılımları için birçok teşvik, destek ve projeler yürütüyoruz. Mutlu, öz güvenli ve güçlü kadın, güçlü ve müreffeh bir toplum, güçlü Türkiye demektir. Gazze'deki kadınların acısını yüreğimizde hissederken 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun demek zor geliyor."