Adana'da Yeşilay Haftası kapsamında sergi açıldı
Adana'da, Yeşilay Haftası kapsamında "Atölye Sergisi" açıldı.
Adana'da, Yeşilay Haftası kapsamında "Atölye Sergisi" açıldı.
Yüreğir Kaymakamlığı ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tarafından gerçekleştirilen sergi, kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlendi.
YEDAM danışmanlarının yaptığı yağlı boya çalışmaların yer aldığı serginin açılışına, Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, Seyhan Kaymakamı Ekrem İnci ve Yeşilay Adana Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım da katıldı.
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