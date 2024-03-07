Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da Yeşilay Haftası kapsamında sergi açıldı

        Adana'da, Yeşilay Haftası kapsamında "Atölye Sergisi" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 17:36 Güncelleme: 07.03.2024 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da Yeşilay Haftası kapsamında sergi açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da, Yeşilay Haftası kapsamında "Atölye Sergisi" açıldı.

        Yüreğir Kaymakamlığı ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tarafından gerçekleştirilen sergi, kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlendi.

        YEDAM danışmanlarının yaptığı yağlı boya çalışmaların yer aldığı serginin açılışına, Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, Seyhan Kaymakamı Ekrem İnci ve Yeşilay Adana Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Piiz grubu üyesine saldırıda istenen ceza belli oldu!
        Piiz grubu üyesine saldırıda istenen ceza belli oldu!
        Dolandırıcıların hedef aldığı Abdurrahim Albayrak konuştu
        Dolandırıcıların hedef aldığı Abdurrahim Albayrak konuştu
        Almanya'da yeni grev dalgası
        Almanya'da yeni grev dalgası
        Karısını intihara yönlendiren sanığa 6 yıl ceza!
        Karısını intihara yönlendiren sanığa 6 yıl ceza!
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        1 polis öldü, 1'i polis 3 yaralı! 'U' Dönüşü faciası!
        1 polis öldü, 1'i polis 3 yaralı! 'U' Dönüşü faciası!
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        "Ulusal ekonomiyi desteklemeye kararlıyız"
        "Ulusal ekonomiyi desteklemeye kararlıyız"
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        En çok kazanan oyuncular
        En çok kazanan oyuncular
        İlk Arap kadın astronot uzay yolcusu
        İlk Arap kadın astronot uzay yolcusu
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Antalya, değişim mi, devam mı?
        Antalya, değişim mi, devam mı?

        Benzer Haberler

        Bakan Uraloğlu, Adana'da planlanan ulaşım projelerini değerlendirdi:
        Bakan Uraloğlu, Adana'da planlanan ulaşım projelerini değerlendirdi:
        Bakan Uraloğlu: Mersin'den Irak'a kadar tren hattı olacak (2)
        Bakan Uraloğlu: Mersin'den Irak'a kadar tren hattı olacak (2)
        AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da proje tanıtım toplantısında konuştu:
        AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da proje tanıtım toplantısında konuştu:
        Bakan Uraloğlu, Adana'da
        Bakan Uraloğlu, Adana'da
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis ceza...
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis ceza...
        Adana'da nesli tehdit altındaki "lekeli semender" görüldü
        Adana'da nesli tehdit altındaki "lekeli semender" görüldü