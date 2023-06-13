Adana Et Kombinasında büyükbaş hayvana yönelik şiddet: 2 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Adana Et Kombinasında büyükbaş hayvana yönelik şiddet: 2 gözaltı

Adana'da Et ve Süt Kurumu'na bağlı kombinada sosyal medyaya yansıyan büyükbaş hayvana yönelik şiddet görüntüleri nedeniyle 2 personel gözaltına alındı

Adana Et Kombinasında büyükbaş hayvana yönelik şiddet: 2 gözaltı
AA

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, hayvana şiddet görüntüleri sosyal medyaya yansıyan Adana Et Kombinası Müdürlüğündeki 2 personelin gözaltına alındığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, olayın Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki Et ve Süt Kurumu Adana Et Kombinasında 25 Mayıs'ta gerçekleştiği ifade edildi.

Sosyal medyaya yansıyan ve kuruma ait olan kamera kayıtlarından kesimi yapılacak dananın kafasına cisimle vuranların kesimhanede işçi olarak görev yapan kurum personeli M.A.T. ve İ.G. olduğunun tespit edildiği belirtildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, M.A.T. ve İ.G'nin gözaltına alındığı bildirildi.

Öte yandan Et ve Süt Kurumu, sosyal medyaya yansıyan Adana Et Kombinası Müdürlüğünde hayvana yönelik şiddet görüntüleriyle ilgili müfettiş görevlendirildiğini ve sorumluların işten el çektirildiğini açıklamıştı.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Yeni asgari ücret zammı belli oluyor! 2023 Temmuz asgari ücreti ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret zammında son durum
GÜNDEM Yeni asgari ücret belli oluyor! İşte masadaki ...
Kocaeli'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
GÜNDEM Kocaeli'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Zeytinyağı Asit mi Baz mı? Zeytinyağının Ph Değeri Kaçtır?
GÜNDEM Zeytinyağı asit mi baz mı?
Yoğurt Asit mi Baz mı? Yoğurdun Ph Değeri Nedir?
GÜNDEM Yoğurt asit mi baz mı?
Tuz Asit mi Baz mı? Tuzun Ph Değeri Nedir?
GÜNDEM Tuz asit mi baz mı?
Sabunlu Asit mi Baz mı? Sabunlu Su Ph Değeri Kaçtır?
GÜNDEM Sabunlu asit mi baz mı?
Limon Suyu Asit mi Baz mı? Limon Suyu Ph Değeri Kaçtır?
GÜNDEM Limon suyu asit mi baz mı?
Kan Asit mi Baz mı? Kan Ph Değeri Kaçtır, Nasıl Ölçülür?
GÜNDEM Kan asit mi baz mı?
Gazoz Asit mi Baz mı? Gazoz Ph Değeri Kaçtır?
GÜNDEM Gazoz asit mi baz mı?
Diş Macunu Asit mi Baz mı? Diş Macunu Ph Değeri Kaçtır?
GÜNDEM Diş macunu asit mi baz mı?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.