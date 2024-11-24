Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Adanaspor: 1 - Sakaryaspor: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Adanaspor: 1 - Sakaryaspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Adanaspor ile Sakaryaspor, 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Adanaspor puanını 8'e yükseltti. 61. dakikada Muhammet Himmet Ertürk'ün 2. sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan ve 90+5'te Mustafa Pektemek'in golüyle beraberliğe razı olan Sakaryaspor ise haftayı 14 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2024 - 18:02 Güncelleme: 24.11.2024 - 18:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakaryaspor, 90+5'te 1 puanı kurtardı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Adanaspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.

        Ev sahibini öne geçiren golü 68. dakikada penaltıdan Feyzi Yıldırım atarken, Sakaryaspor'a 1 puanı getiren golü ise 90+5. dakikada Mustafa Pektemek kaydetti.

        Konuk ekipte top koşturan Muhammet Himmet Ertürk, 61. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonucun ardından Adanaspor puanını 8'e, Sakaryaspor ise 14'e yükseltti.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Adanaspor, Kocaelispor'a konuk olacak. Sakaryaspor, evinde Boluspor'u ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bazı kentlerde eğitime kar engeli!
        Bazı kentlerde eğitime kar engeli!
        Rusya'da aile değerlerine karşı propagandayı yasaklandı
        Rusya'da aile değerlerine karşı propagandayı yasaklandı
        Cimbom, Muslera'nın alternatifini buldu!
        Cimbom, Muslera'nın alternatifini buldu!
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Emlak ilanında yeni dönem
        Emlak ilanında yeni dönem
        "Türkiye'nin bir 'iç Kürt sorunu' kalmamıştır"
        "Türkiye'nin bir 'iç Kürt sorunu' kalmamıştır"
        Sivas'ta fırtınalı maç golsüz sona erdi!
        Sivas'ta fırtınalı maç golsüz sona erdi!
        Yoğun bakımda iki doktoru yaraladı!
        Yoğun bakımda iki doktoru yaraladı!
        Sami Şekeroğlu hayatını kaybetti
        Sami Şekeroğlu hayatını kaybetti
        İrfan Can Kahveci'den 3 yıllık imza!
        İrfan Can Kahveci'den 3 yıllık imza!
        Kritik saatler
        Kritik saatler
        Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı aksattı: Karla mücadele çalışmalarında son durum
        Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı aksattı: Karla mücadele çalışmalarında son durum
        Kayserispor-Fenerbahçe maçında penaltı var mı?
        Kayserispor-Fenerbahçe maçında penaltı var mı?
        Hayalleri gerçeğe dönüştüren rotalar!
        Hayalleri gerçeğe dönüştüren rotalar!
        Mezarlıkta yasak aşk cinayeti! Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü
        Mezarlıkta yasak aşk cinayeti! Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü
        Beşiktaş'ın Göztepe 11'i!
        Beşiktaş'ın Göztepe 11'i!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Hangi gıdalar diyete eklenmeli?
        Hangi gıdalar diyete eklenmeli?