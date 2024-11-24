Adanaspor: 1 - Sakaryaspor: 1 | MAÇ SONUCU Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Adanaspor ile Sakaryaspor, 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Adanaspor puanını 8'e yükseltti. 61. dakikada Muhammet Himmet Ertürk'ün 2. sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan ve 90+5'te Mustafa Pektemek'in golüyle beraberliğe razı olan Sakaryaspor ise haftayı 14 puanla tamamladı.

Habertürk Giriş: 24.11.2024 - 18:02 Güncelleme: 24.11.2024 - 18:02 facebook

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